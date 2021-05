Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de noua pacienți din secția tampon Covid-19 a Spitalului Județean de Urgența Buzau au fost transferați la Spitalul CFR, in cursul dupa-amiezii de miercuri. Este vorba despre pacienți cu varste cuprinse intre 47 și 82 de ani. In urma evaluarii medicale, s-a decis transferul acestor pacienți…

- Primarul comunei brailene Viziru a murit miercuri dimineața la Spitalul Județean de Urgența Braila. El fusese internat in urma cu trei saptamani deoarece se infectase cu virusul SARS CoV 2, informeaza Mediafax. Dima Priceputu (PSD) este la al treilea mandat de primar in fruntrea comunei Viziru.…

- În ultimele 24 de ore, 114 persoane din județul Cluj au fost confirmate COVID-19. 90 de clujeni se afla internați la secțiile ATI. În același interval, au fost efectuate la Cluj 1.638 de teste, din care 588 diagnostic grupe…

- Artistul Victor Socaciu a fost internat vineri intr-un spital, fiind infectat cu coronavirus. Cu cateva zile inainte de a ajunge la spital, cantarețul participase la un festival de folk, insa in mare parte, festivalul s-a desfașurat online. Anunțul a fost facut pentru Agerpres de Ducu Bertzi, care a…

- O treime dintre persoanele care s-au vindecat dupa ce au fost infectate cu noul coronavirus au fost diagnosticate cu tulburari neurologice sau psihiatrice in primele sase luni dupa contaminare, potrivit celui mai amplu studiu realizat pana in prezent asupra bilantului problemelor de

- Azi, 28 martie 2021, Constantin Simirad, fostul primar al Iasiului, a decedat. Acesta era internat in spital ndash; Sectia COVID.Simirad ndash; nascut la data de 13 mai 1941, in Botosani a fost un politician roman, membru al Uniunea Nationala pentru Progresul Romaniei, fost presedinte al Consiliului…

- Deputatul Sergiu Sirbu a fost internat in Secția de Terapie Intensiva dupa ce s-a infectat cu noul tip de coronavirus. Soția deputatului, Ina Sirbu, a anunțat ca starea acestuia este grava, dar stabila.

- Directia de Sanatate Publica (DSP) a anuntat, luni, ca in judet sunt cinci focare de infectie cu SARS-CoV-2, in care sunt peste 40 de persoane infectate, fiind vorba de trei centre rezidentiale si doua fabrici, informeaza un comunicat de presa remis AGERPRES. Cel mai mare focar este in Centrul…