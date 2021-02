Spitalul Municipal Mangalia angajeaza ingrijitoare. Nu se solicita vechime

Spitalul Municipal Mangalia organizeaza in perioadda 09.03.2021 12.03.2021 concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unui post de ingrijitoare in cadrul Laboratorului Imagistica Medicala.Conditii specifice pentru ocuparea postului: scoala generala nu se solicita vechime in munca sau in specialitateCalendarul concursului: dosarele de concurs se depun la Biruoul Resurse Umane pana la data de 26.02.2021, inclusiv, ora 13.00. proba scrisa se va desfasura in data de 09.03.2021, ora 10.00, l ...