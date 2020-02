Spitalul Municipal Lugoj – 1.600.000 de lei de la bugetul local

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul propus la Tineret si Sport, Ionut Stroe, a declarat, marti, in cadrul audierilor din comisiile parlamentare reunite, referitor la finantarea federatiilor sportive in acest an, ca a stabilit un "buget al bunelor intentii", avand disponibilitatea de a suplimenta sumele alocate la inceputul…

- Consiliul Local Lugoj se va intruni joi, 30 ianuarie, de la ora 14, intr-o noua ședința ordinara. Pe ordinea de zi se afla proiectele de hotarari privind: Aprobarea Planului de Management Strategic de Dezvoltare al Spitalului Municipal „Dr. Teodor Andrei” Lugoj pentru perioada 2019-2023.…

- Pana la 31 martie 2020, unitatile administrative-teritoriale (UAT) pot trimite la Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei (MLPDA) solicitari de finantare pentru proiecte de reabilitare, modernizare sau infiintarea sistemelor de alimentare centralizata cu energie termica a localitatilor.…

- Deputatul Ionel Palar, președintele PNL Bacau, a reacționat azi, dupa criticile formulate de Asociația Pro Infrastructura și PSD, referitoare la sumele de bani insuficiente alocate Centurii Bacaului in Bugetul de Stat. Dupa o intalnire la Ministerul... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Bugetul alocat pentru aceasta sesiune este de 12,6 milioane de lei. Finantarea asigurata de Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca va fi de maximum 90% din bugetul total al proiectului, se arata într-un comunicat remis de Primarie. Proiectele depuse trebuie sa se încadreze…

- In calitate de membru in Comisia pentru Invatamant, Stiinta, Tineret si Sport a Senatului, doresc sa demontez acuzatiile PSD, conform carora bugetul Educatiei ar urma sa fie scazut. Informatia lansata este menita sa discrediteze eforturile PNL de a redresa un buget ciuruit si fals, lasat de fosta guvernare.…

- Bugetul alocat invatamantului pentru anul 2020 este de 38.417,6 milioane lei, in crestere fata de anul trecut, cand a fost prevazuta suma de 36.909,9 milioane lei. "Mandatul de Ministru al Educatiei si Cercetarii ii are in centru pe cei mai importanti actori ai sistemului: elevii si studentii. Ma lupt…

- Statele membre ale Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) au aprobat joi noul buget in pofida eforturilor Rusiei, care le-a cerut sa voteze impotriva, pentru a bloca finantarea unei noi echipe de anchetatori, relateaza AFP. Bugetul OIAC pentru 2020, aprobat de o mare majoritate a statelor…