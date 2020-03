Stiri pe aceeasi tema

- Marți, 31 martie, a fost publicata in Monitorul Oficial lista spitalelor care vor prelua pacienți infectați cu coronavirus, in scenariul 4 al epidemiei in care Romania a intrat dupa ce s-a depașit pragul de 2.000 de cazuri. Pe aceasta lista se afla și Spitalul Județean de Urgența Buzau, care, alaturi…

- Spitalul Municipal Campina a fost desemnat spital suport pentru pacientii Covid19 pozitiv, dar si maternitate pentru pacientele cu diagnostic Covid19 pozitiv. Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti asigura functiunea de dializa, precum si cazurile grave si critice non-covid, conform unui Ordin al Minsitrului…

- Ministerul Sanatații a emis un ordin privind Planul de masuri pentru pregatirea spitalelor in contextul epidemiei cu noul Coronavirus și lista spitalelor de suport pentru pacienții testați pozitiv cu virusul Covid 19. Au fost identificate și desemnate ca unitați suport 57 de spitale, 44 de maternitați…

- Ministerul Sanatatii a anuntat lista cu spitalele de suport pentru pacienții COVID – 19 pozitiv care necesita tratament și pentru patologii specifice. Astfel, un numar de 57 spitale/ secții exterioare/corpuri de cladire, 44 maternitați, 60 spitale și centre pentru realizarea procedurilor de dializa…

- Un numar de 57 de spitale/ sectii exterioare/corpuri de cladire, 44 de maternitati, 60 de spitale si centre pentru dializa din toate judetele tarii si Bucuresti au fost desemnate unitati de suport, unde sunt tratate cazuri pozitive la COVID-19 care necesita ingrijiri medicale si pentru alte patologii.…

- Lista spitalelor de suport pentru pacientii testati pozitiv cu virusul SARS-COV-2 Nelu Tataru, ministrul Sanatatii, a aprobat Ordinul de ministru privind Planul de masuri pentru pregatirea spitalelor in contextul epidemiei Coronavirus COVID-19 si Lista spitalelor de suport pentru pacientii testati pozitiv…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru a aprobat Ordinul de ministru privind Planul de masuri pentru pregatirea spitalelor in contextul epidemiei Coronavirus COVID-19 și Lista spitalelor de suport pentru pacienții testați pozitiv cu virusul SARS-COV-2. Planul de masuri pentru pregatirea spitalelor reprezinta…

- Peste 160 de spitale din toata țara au fost desemnate de catre ministrul Sanatații, Nelu Tataru, ca unitați de suport pentru pacienții cu coronavirus. Acestea vor trata persoanele care au nevoie de ingrijiri medicale și pentru alte boli. Lista cu spitalele de suport pentru pacienții COVID – 19 pozitiv…