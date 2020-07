Spitalul modular inaugurat de Firea acum doua luni este in paragina. Imagini deplorabile Spitalul a fost inaugurat cu mare pompa de Gabriela Firea in urma cu doar doua luni. Primarul general Gabriela Firea a anuntat, pe 8 mai, deschiderea „celui mai mare spital modular din tara”, unde pot fi tratati 500 de pacienti care au forme usoare de COVID-19. Unitatea sanitara a fost construita sub forma unei Sectii externe in curtea Spitalului „Victor Babes” din Bucuresti. „Inauguram astazi la Bucuresti cel mai mare spital modular COVID din tara. Acesta va putea sa primeasca 500 de pacienti imbolnaviti cu coronavirusul de tip nou, cu forme usoare. Formele mai complexe vor fi tratate in continuare… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

