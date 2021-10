Ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila, a anuntat ca Spitalul modular de la Pipera va primi, marți seara, primii pacienti. Vor fi directionati bolnavii care au fost deja evaluati și au nevoie de oxigen. ”Asta seara incepe transferul primilor pacienti in Spitalul Modular Pipera, urmand sa lucram in zilele urmatoare pentru operationalizarea in continuare a restului […] The post Spitalul modular din Pipera, deschis marți seara. Vor fi transferați pacienți COVID care au nevoie de oxigen appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .