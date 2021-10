Stiri pe aceeasi tema

- Anunțata pentru marți, redeschiderea spitalului modular ATI de la Lețcani se amana, deoarece instalația de oxigen nu funcționeaza. Nu este prima data cand spitalul, care a costat 13 milioane de euro, are o astfel de problema. Potrivit directorului Direcției de Sanatate Publica Iași, Vasile Cepoi, acesta…

- Spitalul modular de la Lețca devine un subiect din ce in ce mai tragic și un exemplu de politici criminale in Romania. Descris inainte de a fi facut ca „cel mai modern spital COVID din Romania”, modularul este inchis de 9 luni. Ar fi trebuit sa se deschida in astazi (citește aici) dar marea redeschidere…

- Se amana, din nou, redeschiderea Spitalului Modular de la Lețcani, județul Iași. Acesta va fi repornit doar dupa remontarea stocatorului de oxigen, care a ajuns noaptea trecuta, a declarat directorul Direcției de Sanatate Publica Iași, Vasile Cepoi. Potrivit acestuia, cele patru fabrici de oxigen din…

- Pentru ca toate cadrele medicale, asistenții, sa aiba o activitate cat mai omogena, se va face instruirea personalului care vine din diverse unitați medicale. „In urma analizei pe care am facut-o cu echipa de la MApN, am ajuns la concluzia ca deschiderea acestui spital, in condiții de siguranța pentru…

- Spitalul Mobil de la Letcani ar putea fi deschis pana la sfarsitul acestei saptamani, a anunțat directorul Directiei de Sanatate Publica Iasi, Vasile Cepoi. Marți, incidenta in municipiul Iasi este 6,58, fata de 5,93 in ziua precedenta.