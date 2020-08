Consilierii judeteni se vor pronunta astazi asupra trecerii spitalului mobil instalat la Letcani in administrarea Spitalului Clinic de Boli Infectioase. In acest fel, spitalul condus de Carmen Dorobat isi va dubla practic numarul de paturi, de la 300 la 550, dintre care peste o cincime sunt echipate pentru terepie intensiva. Unitatea de campanie, cea mai mare de acest fel din tara achizitionata de la izbucnirea pandemiei, va intra in faza autorizarii de functionare, proce (...)