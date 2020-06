Spitalul mobil de la Lețcani, viitoarea bombă ecologică a Iașului! Pe spitalul mobil de la Lețcani, creația de imagine și mai puțin de utilitate a doi pesediști –președinți de cejeuri, s-au pus tunurile pana acum doar din prisma utilitații post-COVID și a resurselor bugetare alocate prin ingroparea unor sectoare economico-culturale. Reporterii 7Est au descoperit, insa, grave probleme de natura ecologica. La TransAgropolis nu exista sistem de epurare specific pentru unitați medicale și de capacitatea necesara pentru a asigura securitatea mediului. Canalizarea existenta este dimensionata pentru debite mici, nu exista stație de epurare, iar deversarea se face intr-un… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

