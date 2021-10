Stiri pe aceeasi tema

- Un proiect de lege prin care personalul medical este obligat sa se vaccineze sau sa se testeze pe cheltuiala proprie a fost pus in discutie de Ministerul Sanatatii. Sindicalistii din sistem resping acest proiect de lege si avertizeaza ca ar putea ajunge chiar la proteste in strada, insa nu pentru ca…

- O degajare de fum s-a produs duminica la un restaurant din centrul comercial Baneasa Shopping City din zona de nord a Capitalei. Incidentul a avut loc la un local de la primul etaj al mall-ului, dupa cum a declarat pentru Libertatea Daniel Vasile, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații…

- Printr-o decizie a premierului Florin Cițu, un personaj controversat este de ieri noul subprefect de Neamț. Este vorba de Iulian Jugan, directorul Agenției de Protecție a Mediului Neamț. Noul subprefect de Neamț a fost secretar de stat la Ministerul Mediului in guvernul PSD condus de Victor Ponta, cand…

- Angajari MASIVE la MAI: Guvernul intenționeaza sa suplimenteze cu peste 8.500 de posturi personalul necesar Angajari MASIVE la MAI: Guvernul intenționeaza sa suplimenteze cu peste 8.500 de posturi personalul necesar Guvernul intenționeaza sa suplimenteze cu peste 8.500 de posturi personalul necesar…

- Pregatiri pentru un al patrulea val al pandemiei Spitalele COVID si suport COVID din tara se pregatesc pentru un al patrulea val al pandemiei. Sunt tot mai multe voci din domeniul medical care avertizeaza ca spitalele vor fi din nou suprasolicitate atunci când numarul…

- La sfarsitul saptamanii trecute Consiliile Judetene Iasi si Neamt au aprobat transferul Spitalului mobil de la Letcani din proprietatea Euronest in administrarea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU). Astfel, ISU va beneficia de intreaga structura medicala existenta la Letcani in vederea…

- Consilierii județeni au precizat ca dupa ce va ajunge in administrarea ISU, spitalul va fi trecut in regim de conservare pe amplasamentul Parcului Transagropolis, fiind operaționalizat in orice moment, la nevoie. Comisia de recepție va vedea insa și care sunt problemele de la unitatea medicala inchisa…

- Incepand de astazi, ora 14:00, va fi cod portocaliu de instabilitate atmosferica accentuata in zonele de munte, in Transilvania, Maramureș, jumatatea de nord a Moldovei, iar spre seara in Banat, in cea mai mare parte a Olteniei și in nord-vestul Munteniei. Vor fi inregistrate averse torențiale, descarcari…