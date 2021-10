Stiri pe aceeasi tema

- Patriarhul Daniel a transmis un mesaj de compasiune pentru bolnavii care au murit ieri in incendiul de la sectia ATI a Spitalului de Boli Infectioase din Constanta. „Am aflat cu multa durere despre noua tragedie survenita intr-unul dintre spitalele din Romania, tragedie provocata de incendiul din secția…

- "Am aflat cu multa durere despre noua tragedie survenita intr-unul dintre spitalele din Romania, tragedie provocata de incendiul din sectia de Anestezie si Terapie Intensiva a Spitalului de Boli Infectioase Constanta in cursul zilei de vineri, 1 octombrie 2021, incendiu in urma caruia si-au pierdut…

- "A fost o noapte de foc la spitalul de Boli Infectioase din Iasi. In curtea spitalului puteau fi observate ambulante si autospeciale ISU care asteptau, monitorizand permanent pacientii. In garda din aceasta noapte, pana la ora 01.00 au fost consultati peste 80 de pacienti, iar jumatate dintre acestia…

- Președintele Consiliului Județean, „penalul Alexe, sa se gandeasca și la ieșeni și sa predea urgent gestiunea Spitalului mobil de la Lețcani”, care ar putea prelua toate cazurile cu forme medii și grave de COVID-19 din regiunea Moldovei, este somația liderului PSD Iași, Maricel Popa. „Nu ințeleg aceasta…

- Gestul iresponsabil de a pleca acasa pe propria semnatura l-a costat, din nefericire, viața pe tanarul de 34 de ani infectat cu COVID-19, care a stat aproape o luna internat și intubat la secția de Terapie Intensiva a Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara. Barbatul nu s-a vaccinat…

- „In ultima perioada se constata o crestere lenta, dar constanta, a pacientilor cu COVID-19 pozitiv cu tulpina Delta. In momentul de fata la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi ingrijim un numar de noua pacienti confirmati cu acest tip de tulpina cu forme medii, potentiali de a dezvolta forme severe.…

- Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” poate face din nou ședințe de dializa hepatica dupa o perioada de peste doi ani in care procedura a fost sistata din motive birocratice. Din luna martie a acestui an, unitatea medicala se regasește pe lista unitaților in care este derulat Programul Național de Terapie…

- Potrivit managerului Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, Florin Rosu, barbatul nu este vaccinat anti-Covid, acesta aflandu-se, in prezent, internat in stare grava la Terapie Intensiva."El ar fi luat contact cu mai multe persoane din aceeasi familie. Directia de Sanatate Publica a efectuat imediat…