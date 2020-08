Spitalul Militar ROL 2 de la Otopeni va fi redeschis din 2 august

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii Nationale a finalizat sambata, 1 august, lucrarile de modernizare si extindere a capacitatii de tratament a Spitalulului Militar ROL 2 instalat in incinta Institutului "Ana Aslan" si va relua internarile incepand cu dimineata zilei de 2 august. In noua configuratie, prin reproiectarea…

- Ministerul Apararii Naționale (MApN) a finalizat sambata lucrarile de modernizare și extindere a capacitații de tratament a Spitalulului Militar ROL 2 instalat in incinta Institutului „Ana Aslan” și va relua internarile incepand cu dimineața zilei de duminica, anunța MApN.Conform sursei citate,…

- Guvernul PNL condus de Ludovic Orban actioneaza nu doar pompieristic, ci si de-a dreptul criminal cand incropeste din corturi asa-zise spitale COVID, pe care acum le demonteaza in graba din cauza ca le-au deteriorat ploile. In acelasi timp, regimul Iohannis-Orban aglomereaza spitale cu asimptomatici,…

- Cantareata a marturisit ca vorbeste des atat cu Marcel Pavel, Andrei Stefanescu, dar si cu Monica Anghel. Despre starea de sanatate a lui Marcel, a declarat ca este una buna si ca isi urmeaza in continuare tratamentul. "Vorbesc cu Marcel, si cu Andrei, si cu Monica, ei toti sunt bine. Marcel…

- "Suntem bine, suntem izolati de marti, pe 29 iesim din izolare si ne-am cam plictisit, pentru ca am stat aproape trei luni de zile. Eu spun ca ajung (n.r. rade). Am facut testul de coronavirus si este negativ, dar asa este legea, tot trebuie sa stau in izolare. Initial, nu trebuia sa fac testul,…

- Prezentatoarea de la "Te cunosc de undeva"s-a intors la familie, la sotul ei si la copii. Abia astepta sa ii vada. Nu a uitat nici de fanii sai, de toti cei care i-au fost alaturi virtual in aceste momente mai delicate. Alina Puscas are coronavirus. "Sunt pozitiva cu acest nemilos COVID-19"…

- Un pacient infectat cu coronavirus, internat de o saptamana in Spitalul militar ROL 2, s-a aratat socat de conditiile gasite si de mancarea primita, printre care biscuiti cu termen de valabilitate expirat. "Acum, ca am fost si eu la un spital la stat, am inteles mai multe", a marturisit acesta pentru…

- Spitalul modular pentru tratarea pacienților de COVID-19, inaugurat vineri de Primaria Generala, nu este vazut cu ochi buni de toți reprezentanții comunitații medicale. Mai mult decat atat, Gabriela Firea și-a atras critici acide din partea unui cunoscut medic din Romania. Primarul General, Gabriela…