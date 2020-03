Stiri pe aceeasi tema

- In cursul nopții trecute, un angajat de la Laboratorul Spitalului Militar din Focșani și o infirmiera au fost aduși la Secția Infecțioase a Spitalului Județean Focșani, depistați pozitiv cu Covid 19. Nu se...

- Spitalul Militar ‘Dr. Alexandru Popescu’ Focsani a fost inchis, miercuri dimineata, pentru 48 de ore, pentru dezinfectie generala, dupa ce doi contacti au fost depistati pozitiv pentru COVID-19, potrivit reprezentantilor institutiei medicale. ‘Avem doi contacti pozitivi, motiv pentru care spitalul va…

- Serviciul Județean de Ambulanța (SAJ) Bistrița-Nasaud a anunțat ca doi angajați ai instituției se afla in izolare la domiciliu incepand cu data de 21 martie.Doi angajati ai Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Bistrita-Nasaud au fost plasati, preventiv, in izolare la domiciliu, dupa ce au interactionat…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca doua persoane care iși desfașoara activitatea in cadrul Ambasadei Romaniei in Regatul Spaniei au fost testate pozitiv cu COVID-19. Starea celor doua persoane este buna. Au fost dispuse masurile care se impun in relația cu autoritațile din statul de reședința,…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența s-a reunit astazi, dupa ce doi elevi din aceeași școala au fost depistați pozitiv la COVID 19. S-a luat decizia suspendarii cursurilor la unitatea școlara, pentru moment, in perioada 9-11 martie. Decizia a fost luata pentru igienizarea generala a intregii…

- Muzeul Luvru din Paris, cea mai vizitata institutie muzeala din lume, nu si-a deschis portile in fata vizitatorilor duminica dimineata, din cauza unei discutii a directorilor sai cu personalul angajat despre epidemia cauzata de noul tip de coronavirus, a anuntat conducerea muzeului, citata de AFP.…