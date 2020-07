Spitalul militar de la stadionul CFR din Timișoara intră în funcțiune Spitalul militar mobil instalat de MApN pe stadionul CFR din Timișoara la sfarșitul lunii aprilie va fi activat incepand de maine. „In urma demersurilor facute de Direcția de Sanatate Publica Timiș și a susținerii acordate de Instituția Prefectului catre Ministerul Sanatații și Comitetul Național de Situații de Urgența a fost semnat Ordinul ministrului sanatații privind […] Articolul Spitalul militar de la stadionul CFR din Timișoara intra in funcțiune a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

