Spitalul ”Mavromati” Botoșani: Medici, translatori și paturi pentru refugiații din Ucraina Pe masura ce crește numarul refugiaților care intra in țara, crește și numarul celor care au nevoie de asistența medicala. La Spitalul Județean ”Mavromati” din Botoșani, la Unitatea de primiri urgențe au fost consultați mai ales copii mici intre doi și patru ani cu infecții respiratorii. O femeie insarcinata din Ucraina a avut nevoie de ingrijiri la secția de obstetrica și ginecologie. Pana acum, peste 10 refugiați au primit ingrijiri medicale la spital, dar cadrele medicale se așteapta ca numarul lor sa creasca. ”In aceasta perioada avem prezentari și in Unitatea de primiri urgențe și la Pediatrie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

