- Situație speciala la pelerinajul de Sfanta Parascheva 2020. Miile de credincioși care vin din alte zone ale țarii și chiar din localitațile județului Iași nu vor mai putea sa intre in curtea Catedralei Mitropolitane pe perioada hramului Cuvioasei. Comitetul Național pentru Situații de Urgența a limitat…

- Situatie limita in spitalele COVID si suport COVID din judetul Iasi. Ieri, mai erau libere sapte paturi la Terapie Intensiva si opt locuri la confirmati, in toate unitatile medicale. Desi spitalul modular ar rezolva problema crizei de locuri pentru pacientii COVID 19, acesta intarzie sa-si deschida…

- Avand in vedere parcursul epidemiologic prezent pe raza teritoriul judetului Iasi, s-au descoperit noi posibile focare de Covid-19. Astfel, trei noi unitati de invatamant din Iasi prezinta cazuri de infectie cu noul coronavirus. UPDATE: „In baza avizelor emise de ISJ si DSP situatia pusa la dispozitia…

- EFECTE… In judetul Vaslui, batalia crancena care se da in aceasta perioada cu virusul SARS-CoV-2 este, din pacate, lasata exclusiv pe umerii cadrelor medicale din spitalul barladean! Efectele epuizarii fizice si psihice a medicilor, asistentelor si infirmierelor, dupa o jumatate de an cu peste 1600…

- Spitalele din judetul Prahova se confrunta, miercuri, pentru a patra zi consecutiv, cu lipsa paturilor de terapie intensiva destinate pacientilor diagnosticati cu COVID-19, in aceste conditii sapte bolnavi care sufera de o forma complicata a bolii fiind transferati, incepand de duminica la unitati…

- BOLNAV… Vesti triste pentru partidul condus de Victor Ponta. Candidatul inscris in cursa pentru primaria municipiului Vaslui a fost testat pozitiv cu COVID-19. Acesta a transmis un mesaj, pe pagina sa de socializare, prin care ii indeamna pe vasluieni la prudenta. „Este o chestiune de bun simt sa va…

- FOCAR… Fiul managerului SJU Vaslui, va fi transferat la unitatea sanitara din Barlad dupa ce testul pentru coronavirus a ieșit pozitiv. Este al 14-lea adolescent din grupul celor 30 care au mers la mare și care s-a pricopsit cu COVID-19. Totul a pornit dupa ce fiica unui ambulanțier a plecat sapatmana…

- Președintele PSD Bacau, europarlamentarul Dragoș Benea, susține ca Parlamentul trebuie sa legifereze cadrul legislativ privind carantina și izolarea și ca prudența și responsabilitatea trebuie sa caracterizeze acțiunea politica a PSD. Mesajul sau vine dupa ședința CExN al PSD, in care mai mulți lideri…