Stiri pe aceeasi tema

- Fostul manager al Spitalului Județean de Urgența (SJU) din Targu Jiu, Gigel Capota, a recunoscut anumite nereguli inregistrate la unitatea medicala in perioada in care era director. Exemplele date, in cadrul unei emisiuni la o televiziune locala, au fost multiple. Gigel Capota a vorbit despre situațiile…

- Trei registratori angajați ai Spitalului Județean de Urgența (SJU) Targu Jiu au fost sancționați cu „avertisment scris”, dupa o verificare interna care a avut ca scop stabilirea persoanelor vinovate de neconformitațile constatate de catre o echipa a Direcției de Sanatate Publica Gorj. De asemenea, o…

- Un medic din cadrul Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu susține ca sunt mult prea mulți salariați la unitatea medicala, considerand ca activitatea se poate desfașura cu jumatate din numarul actual de angajați, scrie Gazeta de Sud . In ultimii doi ani au fost facute sute de angajari care au…

- Sute de candidați au picat concursul organizat de catre Spitalul Județean de Urgența (SJU) din Targu Jiu pentru angajarea de infirmieri debutanți. La finalul anului trecut, unitatea medicala a scos la concurs un total de 15 posturi de infirmier debutant. Acestea sunt disponibile la urmatoarele secții:…

- In noaptea de Anul Nou, 10 pacienti raniti de petarde și artificii au primit ingrijiri medicale, in ultimele 24 de ore, la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Craiova.Potrivit purtatorului de cuvant al unitatii medicale, medicul Cristina Geormaneanu, In cursul noptii s-au…

- Compartimentul ATI COVID, din cadrul Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu, mai are internați doar patru pacienți. Toți sunt nevaccinați. La nivelul compartimentului sunt in total 19 paturi. De asemenea, la nivelul Secției Boli Infecțioase sunt in momentul de fața 50 de paturi, din care sunt…