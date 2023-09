Spitalul Judeţean va avea un soft de inteligenţă artificială Spitalul Județean de Urgența Satu Mare a intocmit trei proiecte care vor asigura dezvoltarea telemedicinei, precum și achiziționarea unor echipamente medicale de ultima generație. Este vorba despre: doua aparate Roentgen digital, echipamente medicale pentru blocul operator, un server și un soft de inteligența artificiala pentru o buna prelucrare imagistica in radiografia toracica și CT de […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

