Stiri pe aceeasi tema

- Instalațiile electrice de la Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu ar putea fi reabilitate cu fonduri europene. Sunt vizate și instalațiile de oxigen din secțiile unde trebuie sa existe astfel de echipamente. Dat fiind faptul ca fondurile pentru investiții sunt puține, conducerea Spitalului Județean…

- Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu mai are doar doua locuri pentru pacienții infectați cu coronavirus. Este o situație fara precedent de la inceputul pandemiei și pana marți, cand a fost facuta ultima raportare. Astfel, un singur pat mai era ieri disponibil la Secția Boli Infecțioase, din strada…

- Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu nu are soluții pentru suplimentarea numarului de paturi la Secția ATI COVID.S-a incercat creșterea cu 4 a numarului de paturi, insa nu s-a reușit. Este nevoie și de avizele de la autoritațile sanitare, dar și de echipamentele necesare. In cele din urma Secția…

- Spitalul din Motru a ramas fara paturi pentru pacienții COVID la o saptamana dupa ce a deschis o secție pentru tratarea cazurilor de coronavirus. Masura deschiderii Spitalului din Motru pentru pacienții COVID a fost luata de Direcția de Sanatate Publica Gorj, dat fiind faptul ca la nivelul unitaților…

- Ancheta in cazul medicilor din Targu Jiu infectați COVID care au plecat din secția unde erau internați bate pasul pe loc. Este vorba de trei cadre medicale infectate cu coronavirus, internate la secția de boli infecțioase a Spitalului Județean din Targu Jiu, care au plecat din spital. Incidentul a avut…

- Numarul cazurilor de coronavirus este in creștere in județul Gorj. Este vorba inclusiv de numarul celor care sunt internați in secțiile COVID și ATI COVID. Dupa mai multe luni, marți s-a trecut de 50 de cazuri de coronavirus noi depistate in 24 de ore și 44 reconfirmate. Potrivit prefectului de Gorj,…

- Inca doi salariați din cadrul Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu au fost depistați cu Covid-19. Astfel, numarul total al angajaților din Spitalul Județean diagnosticați cu coronavirus in ultimele 14 zile a ajuns la 7. De precizat ca este in creștere și numarul pacienților Covid-19, fiind ocupate…