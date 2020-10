Stiri pe aceeasi tema

- Pentru ca cei de la Spitalul de boli Infecțioase „Victor Babeș” nu mai fac fața solicitarilor din ultima perioada, Spitalul județean Timișoara va prelua bolnavii de Covid-19, scrie Agerpres.Managerul Spitalului Judetean Timisoara, Raul Patrascu, a anuntat, duminica seara, ca, pe fondul cresterii semnificative…

- Secția de ATI Covid din cadrul Spitalului Județean de Urgența Bistrița a ”primit” ieri un pacient de la Miercurea Ciuc. Acesta a fost transferat din lipsa de locuri libere in județul de domiciliu. La nivel național, numarul de cazuri de persoane depistate cu COVID 19 și internate la secțiile de Anestezie…

- Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara va pune la dispoziția parinților și copiilor o aplicație cu ajutorul careia sa conștientizeze pericolele la care se expun daca nu respecta regulile de protecție sanitara. Anunțul a fost facut, la Radio Timișoara, de medicul epidemiolog Virgil Musta, coordonatorul…

- Managerul Raul Patrașcu, anunța ca Spitalul Județean Timișoara a devenit unitate sanitara suport Covid. Devenind suport Covid-19, spitalul va putea prelua cazuri de la Spitalul “Victor Babeș” Timișoara, spital de boli infecțioase din prima linie in lupta cu SARS-Cov2. Managerul Patrașcu spune ca aici…

- Medicul Virgil Musta, șeful secției de Boli Infecțioase a spitalului „Victor Babeș”, din Timișoara, avertizeaza cetațenii cu privire la cele 14 zile de izolare, in condițiile in care o persoana intra in contact cu cineva infectat cu COVID-19. Afla care sunt situațiile in care poți scapa de carantina…

- Raed Arafat a declarat, vineri seara, la Digi 24, ca in spitalele destinate pacientilor cu COVID-19 din Bucuresti nu mai sunt locuri libere la Terapie Intensiva, fiind vorba despre Institutul "Matei Bals", Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes", Institutul "Marius Nasta" si Spitalul Militar de…

- Ziarul Unirea Mai multe spitale COVID, fara locuri la terapie intensiva. Raed Arafat: Sambata se va depași pragul de 800 de noi cazuri Este vorba despre Institutul Matei Balș, Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș”, Institutul „Marius Nasta” și spitalul militar de campanie de la „Ana Aslan”. In…

- Șapte dintre pacienții Spitalului de Psihiatrie Gataia confirmați cu coronavirus și transferați la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara s-au reintors la Gataia. Aici vor fi tratați in baza unui protocol incheiat cu medicii de la Babeș. „Astazi așteptam avizul de la DSP. O sa fie…