- Procurorii anunța ca urmarile provocate de nerespectarea regulilor la spitalul Județean Suceava, devenit, la inceputul pandemiei, cel mai mare focar COVID-19 in Romania, sunt mult grave decat se credea inițial. 28 de pacienți au murit din cauza acestor incalcari, nu una, cum au anunțat inițial, in iunie…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava decis schimbarea incadrarii juridice in cazul fostei conduceri a Spitalului Judetean Suceava in ceea ce priveste infractiunea de zadarnicirea combaterii bolilor, constatandu-se ca nerespectarea masurilor impotriva pandemiei au dus la moartea a…

- Pacienții de la Spitalul Județean Suceava, care au nevoie de ingrijiri medicale non-COVID-19, sunt transferați la Iași, deoarece exista lipsa de personal medical specializat. „In cadrul Spitalului Județean Sf. Ioan cel Nou de la Suceava”, pe unele specializari nu se poate asigura o linie de garda. Lipsa…

- De la debutul campaniei de vaccinare in Romania și pana in prezent au fost imunizate anti-coronavirus 2.778 de cadre medicale. In ultimele 24 de ore au mai fost vaccinate 712 persoane. Din data de 27 decembrie și pana in prezent s-au imunizat 2.778 de cadre medicale. La nivelul centrelor de vaccinare,…

- Ovidiu Irimescu, medic specialist in anestezie si terapie intensiva de la Spitalul Judetean Suceava, a murit in urma unor complicatii generate de infectarea cu noul coronavirus. Barbatul avea 46 de ani si s-a infectat luna trecuta, informeaza News.ro.Conducerea Spitalului Judetean Suceava a anuntat…

- Campania de vaccinare impotriva Covid-19 incepe duminica, 27 decembrie, in Romania, in toate cele 10 spitale de boli infecțioase aflate in prima linie in lupta cu SARS-Cov2. Prima persoana a fost deja vaccinata, la Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”.

- Unul din 62 de cazuri de coronavirus este depistat in randul persoanelor care lucreaza in domeniul medical, conform datelor INSP. Ultimele date ale Institutului Național de Sanatate Publica arata ca, de la inceputul epidemiei in Romania, unul din 62 de cazuri a fost inregistrat in randul cadrelor medicale.…

- Strategia de vaccinare anti-coronavirus din Romania a fost aprobata, vineri, in ședința de Guvern. „Documentul stabilește viziunea, principiile și modul de acțiune pentru administrarea in Romania a vaccinurilor anti COVID-19 autorizate de catre Agenția Europeana a Medicamentului și are la baza atat…