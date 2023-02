Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe solicita finantare prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) pentru dotarea cu echipamente medicale a sectiei de terapie intensiva pentru nou-nascuti, in vederea imbunatatirii programului de screening. Consiliul Judetean Covasna, convocat luni in sedinta extraordinara, a aprobat depunerea proiectului „Cresterea capacitatii de screening pentru nou-nascuti in cadrul […] Articolul Spitalul Judetean solicita finantare prin PNRR pentru cresterea capacitatii de screening pentru nou-nascuti apare prima data in Mesagerul de Covasna .