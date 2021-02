CARAS-SEVERIN – Asta ne spune primarul Nelu Popa, care a reusit sa obtina aprobarea alesilor resitenilor pentru a transfera doua microcentrale de cartier spre doua dintre stationarele unitatii spitalicesti! Conditiile din spitalele din tara au ajuns in vizorul autoritatilor abia dupa ce s-au produs cateva incendii in urma carora au murit pacienti sau dupa ce au aparut imagini online, asa cum s-a intamplat la Resita. In plus, la Resita, autoritatile au facut public modul in care era carpit boilerul de la Stationarul 2, cu aschii de lemn infipte in sparturi. Lucrurile, insa, se vor schimba. In…