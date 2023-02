Stiri pe aceeasi tema

- Dupa 16 ani la conducerea secției Pediatrie a Spitalului Județean de Urgența Piatra-Neamț, dr. Suzana Constantinescu a renunțat la funcție. De astazi, 1 februarie, la conducerea interimara a secției este dr. Iulia Liliana ILAȘ, cea care a secondat-o in ultimii ani. „Am acceptat funcția tocmai pentru…

- Dupa termenul de ieri ( amanunte aici ), cand Curtea de Apel Brașov l-a audiat pe Ionel Arsene, judecat pentru trei fapte de corupție, urmeaza pronunțarea sentinței definitive. Magistrații de la Brașov au decis data de 1 martie pentru a ajunge la o concluzie, cand au stabilit termen pentru ședința…

- Magistratii Curtii de Apel sunt chemati sa ia ultima decizie intr-unul dintre cele mai vechi dosare aflate pe rolul instantelor iesene. De 11 ani, doi ieseni cer daune pentru terenurile care le-au fost expropriate de Consiliul Judetean. Dincolo de suma acordata ca despagubiri, problema iesenilor este…

- Curtea de Apel Bacau a hotarat condamnarea la 4 ani de inchisoare cu executare a unui comisar de poliție din județul Neamț, dupa ce tribunalul i-a dat o pedeapsa cu suspendare. Ofițerul a fost aparat in fața instanței de apel de fostul ministru Tudorel Toader. De ce este insa motivarea instanței de…

- Curtea de Apel Bacau s-a pronunțat definitiv in dosarul in care comisarul Ioan Iulian Cloșca a fost trimis in judecata pentru luare de mita dupa ce a primit un ceas inteligent de la un afacerist. Inițial polițistul a fost condamnat la 3 ani de inchisoare, cu suspendare, sentința fiind atacata atat de…

- Doi judecatori din Neamț au parasit sistemul la finalul anului trecut alegand sa iasa la pensie. Este vorba de Amza Elena-Nicoleta, judecator la Tribunalul Neamț și Plaesu Laura-Elena, delegata in functia de vicepresedinte al Tribunalului Neamt. Decretele de eliberare din functie au fost semnate de…

- De cateva zile, pacienții care au nevoie de investigații computer-tomograf sunt transferați de la Spitalul Județean de Urgența Piatra-Neamț, la Spitalul Municipal de Urgența Roman. Aparatul din cadrul Laboratorului Radiologie s-a defectat primul, apoi de sambata, 17 decembrie, din cauza suprasolicitarii…

- Incendiul devastator de la Spitalul Județean de Urgența Piatra Neamț din 14 noiembrie 2020, soldat cu 15 victime și multiple traume ale familiilor, nu pare sa mai genereze amintiri in Neamț. Au trecut doi ani de cand 10 pacienți au murit carbonizați in secția improvizata a ATI-ului și alți 5 la spitalele…