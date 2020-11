Stiri pe aceeasi tema

- Ultima ora! Focar de infecție cu COVID-19 la Spitalul Judetean din Baia Mare . Mai multe cadre medicale au fost confirmate Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Maramureș este abilitat sa comunice confirmarea a cinci cadre medicale infectate cu SARS-CoV-2 din secția ATI a Spitalului Județean…

- Un nou focar de infecție cu COVID-19 la Spitalul Judetean din Baia Mare . Mai multe cadre medicale au fost confirmate Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Maramureș este abilitat sa comunice confirmarea a patru cadre medicale infectate cu SARS-CoV-2 din cadrul secției de urologie a Spitalului…

- Un nou focar de coronavirus a aparut la Cluj, la scurta vreme dupa ce secția ATI a Spitalului Municipal Cluj-Napoca a devenit unitate Covid-19. 12 cadre medicale s-au infectat cu virusul SARS-CoV-2.

- Ancheta epidemiologica este in curs de desfașurare, iar pentru ca este vorba despre bolnavi psihic periculoși, DSP Buzau a solicitat CNCCI ca acești bolnavi sa fie tratați pentru COVID-19 in secția Ojasca, aceștia neputand fi internați decat in condiții speciale. Direcția de Sanatate Publica Buzau…

- Astfel, numarul celor infectati a ramas acelasi, fiind noua persoane pozitive: sapte cadre medicale si doi pacienti. „Preocuparea noastra principala a fost sa-i internam pe cei pozitivi, cadre medicale si pacienti, iar pentru cei al caror test a iesit negativ, am grabit externarea. Cei internati au…

- Centrul de Transfuzii Sanguine Bistrița se inchide, marți, dupa ce numeroase cadre medicale s-au infectat cu COVID-19. Adina Beudean, directorul Centrului de Transfuzii Sanguine Bistrița, a declarat, marți, pentru Mediafax, ca 12 din cele 18 cadre medicale din instituție au COVID-19. „Astazi pot spune…

- Doua cadre medicale de la sectia de pediatrie a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) din Miercurea Ciuc au fost confirmate cu noul coronavirus, ancheta epidemiologica fiind in desfasurare, a informat referentul de presa al institutiei sanitare, Kiss Edit.Potrivit sursei citate, este vorba…

- Un nou focar de coronavirus a fost depistat la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui! De aceasta data a fost afectata Sectia de Chirurgie a institutiei sanitare, dupa ce 14 cadre medicale au fost infectate cu virusul SARS-CoV-2. Directorul DSP Vaslui, Mihaela Vlada, a declarat pentru postul nostru de…