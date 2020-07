Spitalul Judeţean Galaţi a fost amendat de DSP Numarul cazurilor de infectare cu noul coronavirus a depsit, astazi, la Galati, „pragul psihic” de 1.600, in ultimele 24 de ore inregistrandu-se 54 de noi cazuri de COVID 19. Spitalul Judetean „Sf. Apostol Andrei” din Galati, focar activ de coronavirus care are in prezent 145 de cadre medicale testate pozitiv COVID 19, a fost amendat cu 10.000 de lei de DSP Galati pentru ca nu a realizat la timp ancheta epidemiologica legata de izbucnirea focarului de coronavirus. De asemenea, noua cadre medicale din Spitalul Judetean au mai fost amendate si pentru administrarea de medicamente expirate si pentru… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

