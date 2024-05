Stiri pe aceeasi tema

- Sorina Pintea are de executat o pedeapsa de 3 ani și 6 luni de inchisoare pentru luare de mita, scazuta de la 4 ani și 9 luni. Judecatorul a pus in balanța șpagile de 10.000 de euro și 120.000 de lei luate in calitate de manager al Spitalului Județean din Baia Mare cu aspecte pe care le-a gasit pozitive…

- Spitalul Județean de Urgența ,,Dr. Constantin Opriș” Baia Mare, str. George Coșbuc, nr. 31, judetul Maramureș, tel. 0262 205100 int. 2284 sau 0262 218712, [email protected] In temeiul Ordinului Ministrului Sanatatii nr.166/2023, cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea…

- Implementarea proiectului „Dotarea și renovarea cabinetului de planificare familiala din cadrul Spitalului Județean de Urgența „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare”/PNRR: Fonduri pentru Romania moderna și reformata! U.A.T. Județul Maramureș, prin Consiliul Județean Maramureș, in parteneriat cu Spitalul…

- Ziua Internaționala a Conștientizarii Autismului marcata prin fapte in Maramureș, la Althera, unicul centru de terapii alternative din Romania ”Nu sunteți invizibili. Va ascult. Va ințeleg și, mai ales, VA SUSȚIN!” – Ionel Bogdan, președintele Consiliului Județean Maramureș Consiliul Județean Maramureș,…

- Un baimarean impartașește o poveste sincera despre serviciile medicale oferite la Spitalul Județean de Urgența „Dr. Constantin Opriș” din Baia Mare. Deși inițial avea o parere negativa din cauza unor experiențe neplacute din trecut, o vizita recenta la Unitatea de Primire a Urgențelor (UPU) i-a schimbat…

- Primii copii cu nevoi speciale au fost inscriși astazi la centrul de terapii Althera, construit in Maramureș, intre localitațile Coltau și Arieșu de Padure. Este vorba despre cel mai complex centru de terapii pentru copiii cu nevoi speciale din Romania. ”De astazi este dat in folosința centrul de terapii…

- Se lucreaza intens la modernizarea Unitații de Primiri Urgențe – UPU a Spitalului Județean de Urgența “Dr. Constantin Opriș” Baia Mare, astfel ca pana acum s-au finalizat mai multe compartimente. Restul trebuie sa fie gata pana in luna aprilie. ”Lucram intens la reabilitarea și modernizarea Unitații…

- Programul de proteste al Federației „Solidaritatea Sanitara” din Romania continua cu o noua acțiune: pichetarea unitaților sanitare, ce se va desfașura joi, 29 februarie. In acest sens Sindicatul Solidaritatea Sanitara Baia Mare va desfasura un protest in holul mare al Spitalului Judetean de Urgenta…