Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea, acord-cadru de aproape 295.000 de euro cu o firma din Bucuresti, pentru reactivi

Stiri pe aceeasi tema

- Conform Confidas.ro, in 2021 societatea a avut o cifra de afaceri de 1.436.784 lei, un profit net de 945.521 lei si trei angajati. Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile SA Constanta a atribuit contractul "Elaborare Expertiza Tehnica inclusiv studii de teren si Documentatie de Avizare…

- Contractul a fost atribuit prin procedura simplificata, fara licitatie, la data de 26 iulie 2022 Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime" SA Constanta a atribuit un contract pentru elaborarea unui proiect tehnic pentru inchiderea depozitului de deseuri portuare. Contractul a fost atribuit…

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tulcea a incheiat un acord cadru pentru o perioada de 48 de luni pentru achizitia de reactivi laborator pentru diagnostic imuno hematologic . Valoare acordului cadru este de 1 644 480 lei, si atribuirea a avut loc pe 16 iunie a.c., iar beneficiara sumei este societatea…

- Compania este infiintata in anul 2012, cu sediul social in Bucuresti, strada Marasesti Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime" SA Constanta a atribuit un contract, in urma unei licitatii publice pentru achizitia serviciilor de curatenie a spatiilor administrative, speciale si de deservire…

- Compania A.M.S. 2000 Trading Impex SRL a incheiat 24489 contracte de achizitii publice in valoare totala de 287.326.596,95 lei.Garda de Coasta cumpara spectrograf portabil pentru detectare si identificare droguri Potrivit licitatiapublica.ro, contractul semnate saptamana trecuta prevede furnizare "spectrograf…

- Valoarea finala a achizitiei este de 35.037.304,89 lei Primaria comunei Poarta Alba a atribuit un contract in urma unei licitatii publice pentru proiectarea si executia lucrarilor aferente obiectivului de investitii "Infiintare distributie de gaze naturale in comuna Poarta Alba, judetul Constanta".…

- Un nou contract semnat intre Aeroportul International Mihail Kogalniceanu si Omniasig Vienna Insurance Group.SN Aeroportul International Mihail Kogalniceanu ndash; Constanta SA a atribuit recent un contract, in urma unei licitatii publice.Descrierea contractului:contract subsecvent acordului cadru nr.73LA…

- Fabrica de alcool din Nasaud, Ecoserv SRL, care pe vremuri a fost deținuta de Petrica Bolfa și pe care mai apoi au pus mana soții Teban din București, are parte de zile cam negre. Dupa ce anul trecut cifra de afaceri s-a prabușit de-a dreptul in hau fața de anul precedent, și a inregistrat pierderi…