- In aceasta dimineata, potrivit datelor transmise de catre Direcția de Sanatate Publica Suceava, la nivelul județului se inregistreaza un numar de 5.595 de persoane declarate vindecate de noul coronavirus. Prefectura Suceava a informat ca in judet, in ultimele 24 de ore au fost internate 24 persoane…

- Problemele mari de la Spitalul Județean de Urgența din Alba Iulia, supraincarcarea unitaților medicale cu pacienți infectați cu noul coronavirus, numarul mare de persoane confirmate pozitiv zilnic duc rapid la o serie de sincope și neințelegeri in relația dintre pacienți și cadre medicale. Este și…

- De ieri și pana astazi, 24 septembrie, inca un bolnav, care era confirmat cu coronavirus, a decedat. Barbatul, in varsta de 51 de ani, avea și alte afecțiuni și era internat in Spitalul Județean de Urgența Piatra-Neamț. Numarul persoanelor cu Covid și care au decedat a ajuns la 109, in județul Neamț,…

- Pana astazi, 3 septembrie, s-au mai inregistrat trei decese la pacienți confirmați cu coronavirus, ce erau internați in Spitalul Județean de Urgența Piatra-Neamț. Este vorba de un barbat și doua femei, cu varste intre 70 și 79 de ani, fiecare avand și alte boli cronice. Numarul total de decese a ajuns…

- Ziarul Unirea Cazul femeii de 33 ani, insarcinata, confirmata cu COVID-19, care a DECEDAT: Pecizari de la SJU Alba Iulia O pacienta, in varsta de 33 de ani, confirmata cu COVID-19 a fost adusa la Spitalul Județean de Urgența Alba Iulia, de la Spitalul Clinic Județean de Urgența Targu Mureș, in data…

- Ziarul Unirea Inca doi pacienți cu COVID -19, din județul Alba, au DECEDAT: Sufereau de multiple comorbiditați Inca doi pacienți cu COVID -19, din județul Alba, au DECEDAT in ultimele 24 de ore. Ambii sufereau de multiple comorbiditați. Este vorba despre un barbat de 57 de ani, internat din data de…

- Aproape doua treimi din paturile pentru pacienti infectati cu noul coronavirus in spitalele din Olt sunt ocupate, iar la sectiile de ATI din judet sunt internati sase bolnavi confirmati cu COVID-19, potrivit reprezentantilor Directiei de Sanatate Publica (DSP) Olt potrivit Agerpres. Sursa citata…

- Val de infectari cu COVID-19 la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș“ din Craiova. Infecții cu noul coronavirus apar tot mai des in randul cadrelor medicale. Dupa ultimele testari, alți 19 angajați ai spitalului unde sunt tratate persoanele depistate cu COVID-19 au avut teste pozitive. Numarul…