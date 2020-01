Spitalul Județean de Urgență Slobozia este cel mai mare angajator din Ialomița Criticat de nenumarate ori din cauza serviciilor medicale care lasa de dorit, Spitalul Județean de Urgența Slobozia exceleaza la un singur capitol. Acela al numarului de angajați. Statisticile oficiale arata ca unitatea medicala este cel mai mare angajator din Ialomița, depașind atat firmele private, cat și celelalte instituții publice din județ. Datele arata ca structura de personal a spitalului cuprinde 1012 posturi. Fara sa mai surprinda pe nimeni, mai bine de jumatate dintre acestea sunt destinate altor categorii de angajați decat medicii specialiști. Surse din cadrul unitații medicale au… Citeste articolul mai departe pe independentonline.ro…

Sursa articol: independentonline.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Managementul Marianei Iancu la Spitalul Județean de Urgența Slobozia a fost readus in atenția opiniei publice de catre deputatul liberal Gheorghe Tinel. In cadrul unei conferințe de presa organizata la sfarșitul saptamanii precedente, acesta a precizat faptul ca unitatea medicala are nevoie de un audit…

- Spitalul Județean de Urgența Slobozia a anunțat oficial recepționarea de aparatura medicala in valoare de 5,4 milioane de lei. Achizițiile au fost derulate cu sprijinul autoritaților locale și al Ministerului Sanatații. Prețurile de achiziție au valori exorbitante, iar pentru multe dintre echipamente…

- Ancheta privind fuga din țara a controversatului afacerist din Constanța, George Karam, i-a adus pe polițiștii care investigheaza cazul la Spitalul Județean de Urgența Slobozia. Potrivit unor acte medicale, patronul fostului club «Beirut» din Constanța, care a luat foc in aprilie 2014, a fost consultat…

- Doua persoane care fusesera ranite prin injunghiere in atacul produs in centrul Londrei au murit vineri seara, anunta surse medicale citate de cotidianul The Guardian, potrivit Mediafax.Doua dintre persoanele ranite au decedat la spital, au declarat surse din cadrul serviciilor medicale de…

- Albania a fost lovita saptamana aceasta de unul dintre cele mai mari cutremure din istoria țarii. Un seism de 6,3 grade pe scara Richter se traduce, in acest moment, prin 28 de morți și 600 de raniți, cu precizarea ca numarul acestora poate crește. Dincolo de drama umana imediata a acestui eveniment…

- Un bebeluș a murit la Spitalul Județean de Urgența Targu-Jiu, la zece ore de la naștere. Poliția a deschis o ancheta in acest caz, relateaza Mediafax. Surse din cadrul anchetei au declarat ca bebelușul a murit la zece ore de la naștere din cauza unui stop-cardiac. Polițiștii au mers la maternitatea…

- Un medic pediatru al Spitalului Judetean de Urgenta Slobozia este acuzat ca a bruscat o fetița in varsta de 5 ani, in timpul unui consult. Poliția și instituția medicala au demarat anchete in acest caz. Tatal fetiței a sunat la 112 si a reclamat ca un medic de la Spitalul Judetean de Urgenta Slobozia…

- Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Slobozia si Politia Judeteana Ialomita au inceput anchete in urma unei plangeri formulate de o familie care a reclamat ca un medic pediatru a bruscat, in timpul consultatiei, o fetita de cinci ani, potrivit news.ro.Potrivit purtatorului de cuvant al…