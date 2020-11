Spitalul Județean de Urgență Slobozia așteaptă fonduri pentru reparația instalației electrice Scenariul sumbru petrecut la Spitalul Județean Piatra Neamț s-ar putea petrece in fiecare moment și la Spitalul Județean de Urgența Slobozia. La fel ca unitatea medicala din Piatra Neamț, și cea de la Slobozia prezinta numeroase deficiențe in privința instalațiilor electrice. De 6 ani, in fiecare primavara, Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgența «Barbu Catargiu» descopera aceleași nereguli, fara ca ele sa fie remediate. A fost nevoie de o tragedie precum cea petrecuta la Piatra Neamț pentru ca oficialii care administreaza Spitalul Județean de Urgența Slobozia sa-și dea seama de proporțiile… Citeste articolul mai departe pe independentonline.ro…

Sursa articol: independentonline.ro

