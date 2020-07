Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Judetean de Urgenta Ilfov a fost selectat ca spital suport COVID, pentru a primi pacientii infectati cu noul coronavirus, acest lucru fiind posibil datorita investitiilor realizate in aceasta unitate sanitara, a anuntat sambata presedintele Consiliului Judetean Ilfov, Marian Petrache, informeaza…

- Aradul este primul oraș din Romania liber de COVID-19, dupa ce ultimul pacient internat la Spitalul Județean a fost testat negativ. Autoritațile susțin ca epidemia este sub control, chiar daca Aradul este situat la granița și este un județ de tranzit. Președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca,…

- Declarat spital suport COVID-19, Spitalul Municipal Urziceni nu poate primi pacienții depistați cu aceasta boala respiratorie. Unitatea medicala nu a rezolvat cea mai mare problema pe care o are, respectiv lipsa medicilor specialiști care sa acorde asistența medicala bolnavilor. Medicii sunt greu de…