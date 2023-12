Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Judetean de Urgenta „Sfantul Ioan cel Nou” din Suceava trebuie sa plateasca o amenda penala in valoare de 1,26 milioane de lei, intr-un dosar in care a fost acuzat de ucidere din culpa, potrivit unei sentinte date, miercuri, de Judecatoria Suceava. Unitatea medicala din Suceava a fost gasita…

- Spitalul Judetean de Urgenta Sfantul Ioan cel Nou din Suceava va trebui sa plateasca o amenda penala in valoare de 1,26 milioane de lei, intr un dosar in care a fost acuzat de ucidere din culpa, potrivit unei sentinte date de Judecatoria Suceava.Iata solutia pe scurt a Instantei:In temeiul art. 192…

- Spitalul Județean din Suceava a fost condamnat, miercuri, la plata unei amenzi penale de 1,26 milioane de lei pentru ucidere din culpa, in cazul unui bebeluș mort in 2016 din cauza infecțiilor nosocomiale. Totodata, unitatea medicala va trebui sa plateasca parinților nou-nascutului decedat daune morale…

- Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou” Suceava a fost condamnat la plata unei amenzi penale de 1.260.000 de lei, aproximativ 253.000 de euro, și daune morale in valoare totala de 650.000 de euro familiei uneia dintre cei trei bebelusi morti la scurt timp dupa nastere din cauza unei infectii…

- Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou” Suceava a fost condamnat la plata unei amenzi penale de 1.260.000 lei, aproximativ 253.000 euro. Dosarul a fost pornit dupa o investigație la care a contribuit și ziarul Libertatea.Judecatoria Suceava a dat miercuri, 6 decembrie, prima decizie in cazul…

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta ‘Sfantul Ioan cel Nou’ Suceava a efectuat primul implant de stimulatoare cardiace permanente, se arata intr-un comunicat de presa transmis, vineri, de unitatea medicala. Potrivit sursei citate, Laboratorul pentru implantarea stimulatoarelor cardiace a fost inaugurat,…

- Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu a estimat un buget de 1,68 de milioane de lei pentru necesarul de chifle pentru meniul bolnavilor in urmatoarele 24 de luni. Se propune incheierea unui acord-cadru pentru furnizarea de chifle pentru suma amintita. Produsele de panificație urmeaza sa fie livrate…

- TERIFIANT…Gest socant in comuna Dumesti, judetul Vaslui, acolo unde o adolescenta in varsta de 17 ani si-a omorat pruncul nou-nascut si l-a aruncat in latrina din fundul curtii. Fata a ajuns pe mana politiei dupa ce, la cateva zeci de minute de la nastere, s-a prezentat impreuna cu tatal ei la Spitalul…