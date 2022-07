Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 30 de ambulatorii unitati medicale publice sau structuri publice care furnizeaza asistenta medicala ambulatorie vor putea fi reabilitate, modernizate, extinse si dotate cu echipamente medicale, in cadrul Programului National de Redresare si Rezilienta PNRR .Ministerul Sanatatii anunta investitii…

- In urma consultarii cu Ministrul Sanatatii, prof. univ. dr. Alexandru Rafila, Secretarul de Stat, Adriana Pistol a precizta care este lista de 49 de obiective de investitii inscrise de catre Ministerul Sanatatii in mandatul precedentului Guvern si aprobata de Comisia Europeana. Aceasta cuprinde 3 categorii:…

- Județul Suceava are 77 de cazuri noi de Covid-19, conform buletinului de presa redactat joi de Ministerul Sanatații. Dintre persoanele confirmate pozitiv in judet, 66 sunt internate in spital: 45 in Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou" Suceava, 11 la Spitalul Municipal ...

- Secțiile de Neonatologie și Ginecologie de la Spitalul din Alba Iulia vor fi modernizate și dotate. Lucrarile propuse Secțiile de Neonatologie și Obstetrica Ginecologie de la Spitalul Județean de Urgența din Alba Iulia vor fi modernizate și dotate. Reprezentanții unitații medicale au lansat marți o…

- Spitalul Județean de Urgența „Dr. Constantin Opriș”, Baia Mare face angajari. Posturile vacante: • Magaziner (2 posturi) • Kinetoterapeut (2 posturi) • Muncitori și spalatoreasa (7 posturi) • Tehnician principal de aparatura medicala (2 posturi) • Psiholog • Șef birou Calendar concurs: • 29 iunie 2022,…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) anunța ca va continua demersurile de identificare a unei surse de finanțare care sa raspunda cat mai bine nevoilor solicitanților care activeaza in domeniul agriculturii și industriei alimentare, aflați in situația de a nu obține finanțare prin Masura…

- Urmare a Ordonanței de Urgența nr. 44/14.04.2022, incepand cu data de 12.05.2022 ultimul centru de vaccinare funcțional din județul Alba, și anume cel organizat in incinta Salii de sport a Universitații ”1Decembrie 1918” din Alba Iulia iși va suspenda activitatea. Articolul XIII, alin (1) din OUG menționata…