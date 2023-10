Stiri pe aceeasi tema

- Baia Mare a mai facut un pas important in dezvoltarea sa, de aceasta data in segmentul universitar, in beneficiul tinerilor și a intregii comunitați. „Ceremonia de deschidere a noului an universitar 2023-2024 a Universitații de Medicina și Farmacie „Iulia Hațieganu” Cluj Napoca – Extensia Baia Mare…

- Ceea ce inițial fusesera luata in deradere, Facultatea de Medicina din Baia Mare a devenit o realitate. Cel puțin anul acesta, pentru ca nu știm viitorul ce ne rezerva. Știm doar ca anul acest avem deja 60 de studenți in Baia Mare la extensia UMF. „Mulțumim tuturor celor care s-au inscris la primul…

- Universitatea de Medicina si Farmacie ”Iuliu Hatieganu” din Cluj-Napoca organizeaza o noua sesiune de admitere, la Cluj-Napoca si Baia Mare, fiind scoase la concurs locuri bugetate si cu taxa la programele de studiu Asistenta medicala generala, Balneo-fiziokinetoterapie si recuperare, Farmacie, Nutritie…

- Universitatea de Medicina și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca organizeaza o noua sesiune de admitere, la Cluj-Napoca și Baia Mare. Sunt scoase la concurs locuri bugetate și locuri cu taxa la programele de studiu Asistența medicala generala, Balneo-fiziokinetoterapie și recuperare, Farmacie,…

- Comunicat de presa Cluj-Napoca, 6 septembrie 2023 Un nou program de studiu la UMF ”Iuliu Hațieganu”, la sesiunea de admitere din toamna Universitatea de Medicina și Farmacie

- Vești bune pentru Maramureș! Universitatea de Medicina și Farmacie “Iuliu Hațieganu” – centrul de pregatire din Baia Mare- organizeaza primul examen de admitere in ciclul universitar de licența, sesiunea septembrie 2023, la programul de studiu Asistența medicala generala. Pentru aceasta sesiune de examen…

- Universitatea de Medicina și Farmacie “Iuliu Hațieganu” – centrul de pregatire din Baia Mare – organizeaza primul examen de admitere in ciclul universitar de licența, sesiunea septembrie 2023, la programul de studiu Asistența medicala generala. Pentru aceasta sesiune de examen vor fi scoase la concurs…

- Universitatea de Medicina și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” Cluj va organiza examen de admitere in ciclul universitar de licența, sesiunea septembrie 2023, la programul de studiu Asistența medicala generala, cu centrul de pregatire la Baia Mare.Vor fi scoase la concurs 30 de locuri la buget și 30 de locuri…