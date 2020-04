Spitalul Județean de Urgență are două aparate de diagnosticare pentru coronavirus, dar testările mai întârzie • Pentru ca birocrația nu ține cont de pandemie, pana ieri nu sosisera acreditarile așteptate de la Ministerul Sanatații • Testarea prahovenilor suspecți de infectare cu coronavirus va incepe in cateva zile • Pana ieri, 39 de prahoveni fusesera confirmați cu Covid-19 • In 48 de zile de la apariția primului caz din Romania, au fost efectuate doar 67.204 teste, adica o medie zilnica de numai 1.400! Violeta Stoica O medie a rezultatelor pozitive la testarea pentru noul coronavirus SARS-Cov2, facute publice pana ieri de instituțiile statului, arata ca aproximativ 10% dintre cei testați au fost confirmați… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

