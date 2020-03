Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia confirmă al patrulea caz de coronavirus în județ. Precizările instituției Un barbat in varsta de 70 de ani, din județul Alba, a fost adus, in noaptea de 29 spre 30 martie 2020, la Spitalul Județean de Urgența Alba Iulia in urma unui transfer intraspitalicesc de la Spitalul Orașenesc Abrud, au transmis reprezentanții instituției medicale. Avea febra, iar testul acestuia a fost pozitiv. ”Pacientul era febril […] Citește Spitalul Județean de Urgența Alba Iulia confirma al patrulea caz de coronavirus in județ. Precizarile instituției in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

