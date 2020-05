Stiri pe aceeasi tema

- Romania este, in continuare, in stare de alerta, dar liberalii doljenii continua sa isi numeasca oamenii de casa in funcții publice.La Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova a fost revocat pedelistul penelist Theodor Sas si in locul lui a fost numit in functie Laurentiu Ivanovici care…

- Cel mai recent test pozitiv a zguduit Casa Alba, aflata deja in tensiune dupa ce valetul militar al președintelui a purtat virusul in resedința celui mai puternic om din lume, scrie New York Times. Katie Miller, secretarul de presa al vicepreședintelui și un purtator de cuvant al echipei strategice…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, luni seara, ca dupa data de 15 mai vor fi deschise hotelurile, dar nu si restaurantele, avand in vedere ca acestea din urma prezinta un mare risc epidemiologic. Lamuririle au venit, in cadrul unei lungi conferințe de presa de la Palatul Victoria, la cateva ore dupa…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, secretarul de stat Raed Arafat, a vorbit, joi seara, intr-un interviu acordat exclusiv lui Mihai Gadea, la Antena 3, despre masurile ce se vor lua și viața sociala pe termen scurt și mediu, respectiv dupa 15 mai. In ciuda informațiilor aparute in mass-media…

- Partidul ungar aflat la putere in Ungaria, Fidesz, condus de Viktor Orban, condamna cu fermitate declaratiile presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, scrie joi hirado.hu. Fidesz solicita presedintelui Romaniei sa-si ceara scuze maghiarilor, se arata intr-un comunicat remis de catre partid, miercuri,…

- Fostul șef al serviciului secret din Ministerul de Interne, Gelu Oltean, a transmis, joi, un comunicat de presa, dupa ce a fost arestat arestat preventiv in dosarul Ayahuasca, alaturi de doctorul Vanessa Youness. Conținutul acestui comunicat de presa este in intregime responsabilitatea autorului sau.…

- 62 de persoane care participau, sambata, la o petrece de logodna in Craiova au fost amendate de politisti cu 131.000 lei pentru nerespectarea ordonantelor militare, scrie Agepres. Potrivit IPJ Dolj, pentru a opri petrecerea si a-i dispersa pe participanti, la fata locului au actionat atat politisti,…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat marți, intr-o declarație de presa la Cotroceni, ca a semnat decretul pentru prelungirea starii de urgența, in contextul COVID-19. „Am emis astazi decretul de prelungire cu 30 de zile a starii de urgența pe intregul teritoriu al Romaniei pentru a putea fi luate in…