Spitalul Judetean Constanta in doliu. Un cunoscut medic pediatru s-a stins din viata

Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata de muzica populara, Ionela Prodan s a stins din viata in aceasta seara dupa o grea suferinta. La scurt timp, fiica ei, Ana Maria Prodan a postat pe Facebook un mesaj impresionant: "TU NU AI MURIT SI NU O VEI FACE VREODATA TU AI FOST SI VEI RAMANE FORTA VIETII MELE TU ESTI ICOANA VIETII MELE…

- Profesorul si compozitorul Adrian Doxan s a stins din viata la varsta de 69 de ani.Mesajele de condoleante au inceput sa curga pe reteaua de socializare Facebook: "Astazi este o zi trista pentru Colegiul National de Arte Regina Maria. Profesorul, compozitorul si colegul nostru drag Adrian Doxan s a…

- Este doliu in lumea medicala din Constanta. Medicul ginecolog si obstretician Stelian Parvu s a stins din viata.Acesta profesa si in cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta.Medicul este coleg de generatie cu dr. Victorian Pastila, decedat in luna august 2016. ...

- Duminica, 4 martie, s-a stins din viata profesorul Sergiu I. Nicolaescu, creatorul specializarii Jurnalism a Universitatii din Pitesti, mentorul profesorilor de aici și al multor generații de studenți. “Un om bland, un dascal atent și dedicat, un calauzitor al tinerelor generații de profesori și studenți,…

- Jurnalistul Sorin Avram s a stins din viata. Vestea a fost confirmata pe Facebook de fratele geaman al acestuia, jurnalistul Liviu Avram. Prieteni, din pacate e adevarat: geamanul meu, Sorin Avram, s a stins. Dumnezeu sa l aiba in paza este mesajul transmis de jurnalistul Liviu Avram pe contul sau de…

- Sorin Avram, fratele geaman al lui Liviu Avram, redactorul-șef adjunct al ziarului Adevarul, s-a stins din viața. Jurnalistul a decedat din cauza unor complicații pulmonare, survenit din pricina unei operații pe care o suferise in urma cu patru ani. Moartea lui a fost confirmata de fratele sau geaman.„Prieteni,…

- Teatrul de Nord Satu Mare anunta pe pagina de Facebook ca unul dintre actorii teatrului, Cristian Dan s a stins din viata. "Cu mare tristete anuntam trecerea in nefiinta a colegului nostru, actorul Cristian Dan, membru fondator al Sectiei Romane. Un gand de alinare si sincere condoleante familiei indurerate.…

- Mesajele de condoleante au inceput sa curga dupa aflarea vestii cumplite. Teodora M. a murit dupa ce a ales sa isi aduca pe lume copilasul la un spital privat din municipiul Constanta.Tanara a ajuns in cele din urma, in stare grava, la Spitalul Judetean Constanta.Teodora mai avea un baietel si se casatorise…