Spitalul Județean Bacău este aproape de depășirea capacității de internare a bolnavilor de COVID-19. 63 de paturi ocupate Spitalul Județean Bacau mai are doar șase locuri pentru internarea pacienților cu coronavirus și a suspecților de COVID-19 la secția de boli infecțioase. Cele șase paturi au fost montate abia de curand, adaugate practic celor 63 de locuri, toate ocupate. „Spitalul nu era pregatit pentru asta”, spune președintele Consiliului Județean Bacau, Sorin Brașoveanu, care face apel la DSP și Ministerul Sanatații „sa ia presiunea de pe spitalul județean”.„Noi ne așteptam la situația asta, am vazut de saptamana trecuta ca s-a aglomerat”, a explicat pentru Libertatea președintele Consiliului Județean Bacau,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

