Spitalul Județean a suspendat angajările fără concurs Conducerea Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu a decis suspendarea tuturor angajarilor fara concurs. Este vorba in special de angajarile care trebuia sa fie realizate la Compartimentul ATI COVID din cadrul Secției Boli Infecțioase. Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu a scos in ultimele saptamani la concurs 33 de posturi la diferite secții din cadrul unitații medicale. Unele din aceste posturi erau la Secția Boli Infecțioase, in cadrul Compartimentului ATI COVID. Este vorba de un total de 19 posturi care ar fi trebuit sa fie ocupate, incepand din aceasta saptamana. Unitatea spitaliceasca… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

