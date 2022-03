Stiri pe aceeasi tema

- ”142 de crese noi au primit aprobare astazi, pentru 52 de orase si 90 de comune, iar cu cele 138 care au primit aprobare in august 2021, pentru a fi construite in municipiile din Romania, totalul creselor noi aprobate pentru finantare de catre Ministerul Dezvoltarii se ridica la 280”, a anuntat ministrul…

- Analiza a capitolului Sanatate din PNRR Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. FOTO: gov.ro RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Ministrul sanatații, Alexandru Rafila, a solicitat Corpului de Control al premierului sa faca o analiza a capitolului Sanatate din Planul Național de Redresare…

- Fostul ministru al Proiectelor Europene Cristian Ghinea sustine ca ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, "a informat Comisia Europeana ca nu vrea ANDIS la Ministerul Sanatatii ci vrea sa fie mutat la Secretariatul General al Guvernului". "Stire: cum vrea Rafila sa scape de constructia de spitale! Hai…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a afirmat marți seara, la Antena 3, ca a gasit o serie de „lucruri ciudate” și de nereguli in Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) intocmit de minister, aratand ca valoarea consultantei prevazute in buget este, de multe ori, mai mare decat valoarea…

- Un proiect de lege adoptat de Senat, care prevede recunoașterea vechimii in munca pentru persoanele fizice autorizate (PFA), a primit marți raport favorabil și din partea Comisiei pentru industrii și servicii din Camera Deputaților. Propunerea legislativa urmeaza saintre la vot in plenul Camerei…

- Ministerul Sanatatii vrea sa infiinteze 200 de centre comunitare integrate care vor asigura servicii medicale in special pentru categoriile vulnerabile din mediul rural. Ministerul Sanatatii anunta ca pana in 2025, in Romania vor fi infiintate 200 de centre comunitare integrate care vor asigura servicii…

- Ministerul Sanatatii a realizat, conform graficului stabilit, primul jalon din cadrul Programului National de Redresare si Rezilienta componenta Sanatate.Ministrul Sanatatii, prof dr. Alexandru Rafila a aprobat prin Ordin al ministrului Manualul centrelor comunitare integrate , care reprezinta jalonul…