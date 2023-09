Stiri pe aceeasi tema

- Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate (CJAS) Botosani a amendat Spitalul Judetean de Urgenta „Mavromati” cu suma de 42.272 lei in urma decesului Alexandrei Ivanov la Maternitatea din localitate, a declarat, pentru Agerpres, directorul executiv al CJAS, Alina Mustiata.

- Un mars auto a avut loc in municipiul Botosani miercuri seara, in semn de protest fata de neimplicarea cadrelor medicale de la Maternitate in cazul Alexandrei, tanara de 25 de ani care a murit la cateva ore dupa internare. La protest au participat aproape 200 de masini, care au avut lipite pe ele fotografii…

- Tanara de 25 de ani care a decedat, vineri dimineata, in Maternitatea din Botosani nu a beneficiat, timp de aproape sapte ore, de ingrijiri medicale.Informatiile apar intr un raport preliminar intocmit de Directia de Sanatate Publica DSP Botosani, citate de Agerpres.roPotrivit sursei citate, pacienta…