Spitalul Foișor s-a redeschis, luni, pentru pacienții cu probleme ortopedice. Zeci de persoane s-au internat deja și așteapta sa fie operate. Luni dimineața a inceput internarea primilor pacienți, aflați prioritar pe listele de așteptare. "Va fi o procedura de internare in pași clar stabiliți, care cuprinde verificarea documentelor de internare, intocmirea formelor de internare, testarea […]