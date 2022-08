Stiri pe aceeasi tema

- Pacienții politraumatizați din accidentul rutier din Bulgaria se mențin in stare grava, in acest moment fiind stabili din punct de vedere al funcțiilor vitale, anunța Spitalului Clinic de Urgența București – Floreasca. Dintre cei cinci pacienți, trei sunt internați in Secția de Terapie Intensiva, necesitand…

- Spitalului Clinic de Urgenta Bucuresti Floreasca a emis un comunicat despre starea pacientilor romani politraumatizati din accidentul rutier din Bulgaria.Potriivit medicilor 5 pacienti se mentin in stare grava, in acest moment fiind stabili din punct de vedere al functiilor vitale.3 sunt internati in…

- Cei cinci romani raniți in accidentul din Bulgaria sunt in stare grava, dar stabila au transmis, duminica, reprezentanții spitalului Floreasca din Capitala. Aceștia sunt monitorizați in permanența și zilele urmatoare vor fi supuși unor intervenții chirurgicale. Cei cinci au fost internați imediat dupa…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anuntat ca primul pacient dintre cei cinci romani raniti in accidentul din Bulgaria a ajuns in Romania, la spitalul Floreasca din Bucuresti, si urmeaza ca si restul pacientilor sa fie transportati cu elicopterele SMURD in cursul acestei seri, scrie News.ro…

- Un autocar inmatriculat in Romania a fost implicat, vineri noaptea, intr-un accident rutier grav in apropiere de Veliko Tarnovo. Trei persoane au murit pe loc, iar o alta, sambata, potrivit informațiilor comunicate de poliția bulgara. Accidentul a avut loc pe drumul Veliko Tarnovo – Ruse, intre satele…

- Un grav accident a avut loc intre un autocar inmatriculat in Romania si o masina din Olanda, in jurul orei 2.00, pe drumul catre Veliko Tarnovo – Ruse, pe tronsonul dintre satele Kutsina si Polikraishte, potrivit nova.bg. Patru romani au murit in accident, a anunțat sambata Departamentul pentru Situații…

