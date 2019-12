Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Spitalului Floreasca, Bogdan Oprița, a spus, luni, pentru MEDIAFAX, ca nucleul de management al calitații din Spitalul Clinic de Urgenta București analizeaza decizia ANMCS, precizand ca este suspendat doar proecesul de acreditare al instituției, iar pacienții nu sunt afectați.„Autoritatea…

- Cu privire la evenimentul advers asociat asistentei medicale de tip santinela, aparut la Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti, Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate va comunica urmatoarele: Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti a fost acreditat in ciclul I, prin Ordinul Presedintelui…

- Ministrul Sanatații, Victor Costache, a precizat ca datele despre ancheta de la Spitalul Floreasca vor fi comunicate la finalul controlului pentru a fi evitate speculațiile, insa ofera asigurari nu va fi „temporizat mersul anchetei”.Ministerul Sanatații transmite, printr-un comunicat de presa,…

- Cei care s-au grabit sa-l acuze au propagat un fake news! Medicul Mircea Beuran a declarat ca nu a fost in echipa medicilor care s-au ocupat de pacienta care a ars in sala de operatii de la Spitalul Floreasca, subliniind ca afirmatiile lui pot fi probate cu ajutorul camerelor de supraveghere din spital.…

- Ministrul Sanatații, Victor Costache, a precizat ca vineri seara a aflat de femeia arsa de la Spitalul Floreasca și, imediat, a cerut control deoarece exista pericolul mușamalizarii cazului. Costache spune ca este surprinzatoare atitudinea chirurgilor care refuza sa coopereze cu echipa de control.„Ministerul…

- In contextul informatiilor care au fost vehiculate de mass-media in legatura cu proceduri penale in derulare la Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor (A.N.R.P.), dorim sa facem urmatoarele precizari: Activitatea A.N.R.P. se desfasoara fara niciun impediment si nu a fost afectata de…

- Hidroelectrica a demarat procedurile de achizitie a grupurilor CEZ Romania si Enel Romania si solicita aprobarea actionarilor pentru a angaja servicii de consultanta in acest sens, potrivit convocatorului sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA), care va avea loc pe 12 decembrie.…

- Mihai Constantinescu a fost cantareț, dar și compozitor, colaborand cu Anastasia Lazariuc (65 de ani), celebra artista din Republica Moldova. Una dintre cele mai cunoscute melodii lansate de cei doi este "Maria", piesa care a dat și numele albumului Anastasiei Lazariuc, lansat in 1994. https://www.youtube.com/watch?v=lEIV0OdnXks…