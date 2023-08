Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca alti opt pacienti care au fost raniti in exploziile produse la statia GPL din Crevedia vor fi transferati la spitale din strainatate, respectiv la unitati medicale din Austria, Germania si Norvegia. „Urmeaza ca in cursul zilei si la noapte sa fie transferati…

- Continue reading Explozie de amploare la Crevedia, județul Dambovița. O persoana a murit și alte 54 sunt spitalizate, dintre care 10 intubate / 43 de pompieri, polițiști și jandarmi raniți at Info real.

- Explozie la stația GPL din Crevedia. Doi pompieri raniți in explozia de la Crevedia, județul Dambovița, vor fi duși, in noaptea de sambata spre duminica, la spitalul militar din Bruxelles. Aceștia fusesera intubați la Spitalul Floreasca. Alte doua persoane vor fi transferate in Italia. Primele informații…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) infiinteaza o Linie Verde pentru persoanele care cauta informatii despre cei afectati de exploziile de la o statie GPL din Crevedia sau cei care au simptomatologie, scrie News.ro.Potrivit Guvernului, MAI infiinteaza o Linie Verde in urma exploziilor de la o statie…

- O celula de criza a fost constituita la Ministerul de Interne dupa cele doua explozii care au avut loc la stația GPL de la Crevedia, județul Dambovița. Premierul Marcel Ciolacu a anunțat ca merge la aceasta celula de criza. Un om a murit iar alți șapte au fost raniți in urma primei explozii, care a…

- 26 de pompieri au fost raniți in urma celei de-a doua explozii, unul dintre pompierii incubat. Pompierii prezinta arsuri pe maini și spate. Citește și: O noua explozie a avut loc la Crevedia, zece pompierii sunt raniți, s-a activat Planul Alb la Spitalul Floreasca. VIDEO Deja intervin roboții, exista …

- O noua explozie a avut loc la Crevedia, cinci pompierii sunt raniți, s-a activat Planul Alb la Spitalul Floreasca, Radu Tincu, medic ATI la Floreasca, a declarat, la Digi 24, ca la spital a fost declansat Planul Alb, personalul fiind mobilizat de la domiciliu pentru a intari liniile de garda si a face…

- Geniștii ucraineni indeplinesc operațiuni de deminare in cursul nopții pentru a evita sa dea de gol pozițiile de unde va fi lansata contraofensiva, relateaza New Voice of Ukraine, citand WP.