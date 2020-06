Spitalul din Suceava se redeschide pentru toate afectiunile

Stiri pe aceeasi tema

- Prefectura Suceava a anunțat ca in momentul de fața la Spitalul Județean Suceava sunt internați un numar de 484 pacienți, dintre care 260 de pacieți Covid-19, un numar de 26 pacienți fiind internați la Secția de Anestezie și Terapie Intensiva. De asemenea, in ultimele 24 de ore din Spitalul Județean…

- Barbatul a fost transportat de la Suceava , la București, in același elicopter in care s-a aflat și IPS Pimen, arhiepiscopul Sucevei și Radauților. Lucian Covaliu era tatal a zece copii și a primit tratament mult prea tarziu. In ciuda faptului ca Spitalul Județean din Suceava are conducere militara,…

- Cei de la B-Caffe continua sa sprijine personalul medical din Spitalul Județean Suceava aflat in prima linie a luptei cu noul coronavirus. Secția de Boli Infecțioase este dotata cu tot ce este necesar pentru o cafea: pahare, zahar, cafea etc.. Aparatul a fost montat pe secție la inceputurile ...

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Suceava au preluat ancheta care vizeaza situatia de la Spitalul Judetean Suceava, unde exista zeci de morti si sute de infectari cu COVID-19. Anchetatorii fac dezvaluiri socante despre felul in care angajati ai spitalului si functionari de la DSP au…

- Un barbatul de 79 de ani, diagnosticat cu infecție Covid – 19, a fost externat duminica din Spitalul Judetean Suceava, „datorita evoluției favorabile a bolii”. Barbatul este din Varatic, un sat situat la 13 kilometri de Suceava, care se afla acum pe lista localitatilor intrate in carantina totala. El…

- Managerul Spitalului Municipal Radauți, avocatul Traian Andronachi, susține ca de o saptamina, unitatea pe care o coordoneaza a devenit teatrul scenariului din filmul „Sparta”, ca urmare a inchiderii Spitalului Județean Suceava din pricina numeroaselor cazuri de coronavirus. El solicita suplimentarea…

- Suceava a devenit cel mai mare focar de infecție cu noul coronavirus din Romania. Acolo, din cauza numarului mare de imbolnaviri (din cei 233 de medici, 34 au fost confirmați pozitiv cu coronavirus), spitalul central a fost inchis pentru a putea fi dezinfectat. Tot acolo s-a inregistrat cea mai mare…

- Spitalul Județean de Urgența Suceava a anunțat astazi printr-un comunicat de presa ca doi medici de la Secția de Boli infecțioase au fost infectați cu noul coronavirus. In comunicat se pecizeaza ca cei doi medici au avut contact cu pacienți suspecți, respectand masurile de protecție impuse. Totodata,…