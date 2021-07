Spitalul din Sighișoara încă mai are lifturi acţionate manual,…

Singurele lifturi vechi de peste o suta de ani, actionate manual prin franghii pe scripeti se gasesc la spitalul din Sighisoara si vor deveni piese de muzeu. In sfarsit, municipalitatea a gasit bani pentru ascensoare moderne, caci vechile sistemele erau oricum folosite doar in cazuri exceptionale. In rest pacientii erau carati cu targa pe scari. Personalul medical din Sighișoara se chinuie pentru... Source