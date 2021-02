Stiri pe aceeasi tema

- Bolnavii care sufera un infarct sunt transportati cu elicopterul SMURD sau cu ambulanta la spitalul din Targu Mures, desi la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Sibiu exista un centru performant, dotat cu aparatura in valoare de 5 milioane de euro, unde mai trebuie un angiograf si medici care…

- O serie de masuri privind asistența medicala, care au fost instituite in contextul pandemiei, se mentin și in acest an, cel puțin pana pe data de 31 martie, anunța intr-un comunicat de presa Casa Nationala pentru Asigurari de Sanatate (CNAS). Guvernul a aprobat, la finalul anului trecut, o Ordonanța…

- De luni, vaccinarea anti COVID-19 a fost extinsa in peste 300 de centre de la nivelul intregii țari.Tot luni a inceput vaccinarea cadrelor medicale din toate spitalele militare din țara, potrivit Ministerului Apararii Naționale. Centrele de vaccinare sunt organizate in incinta spitalelor militare de…

- Cinci pacienți in stare grava care au fost diagnosticați cu coronavirus au fost transferați de urgența din București la Targu Mureș cu o aeronava a MapN. Transferul a fost posbili cu o aeronava C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane care a efectuat un zbor pe ruta Otopeni – Targu Mureș. Cei cinci pacienți…

- Directorul militar al Spitalului Clinic Județean de Urgența din Sibiu, Constantin Vlase, a anunțat ca angajații de la pompe funebre nu mai sunt nevoiți sa așeze decedații cu coronavirus in sicriu, in curtea unitații sanitare, de fața cu pacienții care așteptau la mica distanța, la coada, ca sa se testeze…

- Noul director medical al Spitalului de Pneumoftiziologie din Sibiu, Lavinia Danciu, spune ca au crescut numarul cazurilor grave de coronavirus, inclusiv cele care au nevoie de transfer in spitalele care au secții de terapie intensiva.“Daca la inceputul pandemiei aveam forme usoare si medii, la ora actuala…

- ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation) sau asa-numitul "plaman artificial" reprezinta o sansa in plus la viata pentru un pacient critic cu COVID-19, motiv pentru care se incearca ca si la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) din Sibiu sa fie functional un asemenea aparat, au precizat luni,…

- Containerele cu saloane amenajate pentru pacientii cu COVID-19, in valoare de 6 milioane de lei, sunt in vizorul Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) Alba Iulia, unde exista un dosar penal si care a solicitat documente de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) din Sibiu, a declarat luni, pentru…